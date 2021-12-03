4 Aralık Dünya Madenciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

4 Aralık Cumartesi günü 12.30'da Madenci Anıtı alanından Zonguldak Valilik Anıtı önüne kadar bando yürüyüş gerçekleştirilecek. Valilik Önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, konuşmalar yapılacak.

Maden Mühendisleri Odası'nca 4-10 Aralık tarihleri arasında Madenciler Satranç Turnuvası, Briç Turnuvası, Vadat Didari'nin katılacağı Söyleşi ve imza günü, Madenciler Yol Koşusu ve Ödül Töreni, Şiir-Resim Öykü Yarışması-Sergi ve Ödül Töreni etkinlikleri düzenlenecek.

Madenci Korosu konser verecek

Türkiye'nin ilk ve tek Madenci Korosu ise 4 Aralık 2021 Cumartesi Günü Saat: 19.00'da Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde bir konser verecek.