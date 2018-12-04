Zonguldak'ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önündeki çelenk koyma töreninde Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı ve üyeleri, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve sendika temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı.

Törende konuşan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı, günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada “Günümüz Atatürk anıtına çelenk koyarak başladı. Ben bu vesileyle ülkemizde geçmiş yıllarda yaşadığımız maden facialarında hayatını kaybeden Soma'da, Kozlu'da ve daha ülkemizin bir çok bölgesinde hayatını kaybeden maden işçilerini saygıyla anıyorum. Maden sektörü çok önemli bir sektör olmasına rağmen gerekli önem verilmiyor. Bu önemin verilmesinin talep ediyoruz. Bu vesile ile tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.