Zonguldak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ekipleri ve gönüllü aileler çocukları ile birlikte “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” etkinlikleri kapsamında, Gökçebey Hayvanat Bahçesi ve hayvan barınağı ziyaret edildi.

Hayvanların bakımları yapılarak çeşitli etkinliklerde bulunuldu.