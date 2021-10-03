İhlas Haber Ajansı

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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Zonguldak’ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ekipleri ve gönüllü aileler çocukları ile birlikte “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” etkinlikleri kapsamında, Gökçebey Hayvanat Bahçesi ve hayvan barınağı ziyaret edildi.


Hayvanların bakımları yapılarak çeşitli etkinliklerde bulunuldu.

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