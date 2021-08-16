İhlas Haber Ajansı

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4 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde asfalt çalışmaları tamamlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde asfalt çalışmaları tamamlandı.


Zonguldak İl Özel İdaresi köy yollarında bozulan ve ihtiyaç duyulan yerlerdeki yollarda çalışmalarını sürdürüyor.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köy yolunda 4 kilometrelik 2. kat sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Çalışmalar sırasında ulaşım alternatif yoldan sağlanırken, Akkaya köyü muhtarı Mehmet Arslan ve köy sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sürüyor.

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