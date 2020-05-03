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40 yıldır kirli çay, kendi kendine temizlendi

Zonguldak Alaplı ilçesinde uzun yıllardır kirli olan ve zaman zaman rengi siyah olan Alaplı Çayı, kendiliğinden temizlendi.


Korona virüs salgını sonucu sadece hava değil, toprak ve akan dereler ve çaylar da temizlenmeye başlandı. Alaplı bölgesinde bulunan sanayi kuruluşlarının atıkları nedeniyle kirlilikle boğuşan Alaplı Çayı'nda sanayi üretiminin azalması sonucu Çay'ın suyu berrak olduğu görüldü. İlçedeki çay çevresindeki fabrikaların da denetimsizlik nedeniyle atıklarını arıtmadan bırakarak kirlettiği Alaplı Çay'ın, korona virüs salgını günlerinde sanayi kuruluşlarının faaliyetlerini askıya alması sonucu rahat nefes alırken, Çay içinde balıklar çoğalmaya başladı.


Öte yandan, çay içinde bulunan uzun zamandır Kurbağa ve balık türleri varlığının geri geldiği görüldü. Çayın içinde bulunan sazlık otların arasında çok sayıda tatlı su kurbağasının sesi duyulurken, zaman zaman kefal balıkları çayın üzerinde zıpladıkları görüldü.

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