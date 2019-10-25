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400 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde aldıkları bir ihbarı değerlendiren Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından yakalanan A.

S'nin (38), üzerinden 400 adet ramadal türü uyuşturucu hap ele geçirildi. A.S. sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Alaplı Emniyet Müdürlüğü bağlı asayiş ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine gece saatlerinde Alaplı- Akçakoca Çevre yolu üzerinde takibe aldıkları A.S'yi (38) otomobili durdurdular. A.S'nin yapılan üst aramasında 400 adet ramadal türü uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan A.S., karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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