400 muhtar, Ankara'daki muhtar evi açılışına katılacak

Ankara'da muhtarların kullanımı için Türkiye genelinde 20 bin muhtarın katılacağı Muhtar Evi için Zonguldak'tan da 400 muhtar katılacak.

Son zamanlarda her yıl geleneksel olarak düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama sebebiyle Türkiye'den 20 bin muhtar Ankara'ya çağrıldı. Program çerçevesinde TBMM karşısı Akay Yokuşunda yapılan 19 Ekim Günü Muhtar Evinin açılışının planı yapıldı.

Bu Programa Türkiye'nin 81 ilinden toplam 20 bin muhtar çağrılacak.