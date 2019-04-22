41 öğretmene BAKKA destekli eğitim verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren İzmirlioğlu İlkokulu öğretmenlerine BAKKA desteği ile Özel Yetenekli Öğrencilerin Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemleri ile Eğitim” konulu seminer verildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) Teknik Desteği ile 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Kdz. Ereğli İzmirlioğlu İlkokulu'nda görev yapan 41 öğretmene Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Said TORTOP tarafından iki günlük “Özel Yetenekli Öğrencilerin Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemleri ile Eğitim” konulu eğitim verildi. İzmirlioğlu İlkokulu Okul Müdürü Orhan Köse proje koordinatörlüğünün yapılması ve yürütülmesinde emeği geçen, katkı sunan ve proje ekibinde yer alan Okul Müdür Yardımcıları Abdulkerim Kayacı ve Hasan Gülhan'a, İngilizce Öğretmeni Emel Çalkam ve Rehberlik Öğretmeni Arzu Kalıncıdünya'ya ve Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Said Tortop'a teşekkür etti. Köse, özel yetenekli bireylerin eğitiminin önemle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu ifade etti. Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarının geliştirilmesinin önemini vurgulayarak eğitimde farklılaştırılmış öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Kdz. Ereğli İzmirlioğlu İlkokulu Müdürü Orhan Köse açıklamasında eğitimlerde karşılanan eksikliği en aza indirme hedeflerinin olduğunu belirtti. Müdür Köse konuşmasında, “Projemiz, özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde karşılaştığımız eksikliği en aza indirerek müfredatın onların ihtiyaçlarına göre zenginleştirilmesi gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Proje ile temel hedefimiz, özel yetenekli öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak eğitim ortamları hazırlamak ve farklı öğretim yöntemleri ile eğitimin içeriğini zenginleştirmektir. Öğrencilerin yaratıcılık, proje tabanlı, tasarım odaklı, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Farklılaştırılmış öğretim sayesinde tüm öğrencilere yönelik bireysel hızın ve farklılıkların dikkate alındığı daha eğlenceli ve aktif bir öğrenme ortamı sunmak amaçlanmıştır” dedi.