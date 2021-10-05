421 bin 216 eserin katıldığı yarışmada Türkiye birincisi oldu

'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasında Alaplı Kasımlı Ortaokul öğrencisinin yazdığı eser, 421 bin 216 eser arasından seçilerek Türkiye birincisi oldu.

Yeşilay'ın T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın 11'inci dönem kazananları açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık yarışmada, edebi ve görsel olmak üzere iki kategoride bağımlılık konulu eserler değerlendirildi.

Bu yıl 11.kez düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına Türkiye genelinden 421 bin 216 eser başvurusu arasında yapılan Alaplı Kasımlı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencilerinden Cemre Su Çilingir edebi kategoride il birinciliğini alarak Zonguldak ilini temsil eden eseriyle Türkiye birincisi olmuştur. Kazanan eser sahipleri 2021 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan çevrim içi törende ödüllerini alacağı açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alaplı İlçe Millî Eğitim Müdürü Cevat Çevik, “Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 11'cisi düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda Kasımlı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencilerinden Cemre Su Çilingir edebi kategoride il 1. Liğini alarak Zonguldak ilini temsil eden eseriyle Türkiye 1. Si olmuştur Ve bizi gururlandırmıştır. Öğretici türdeki bu yarışmaların öğrencilerimizin sosyalleşmesine önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek yarışmada Türkiye birincisi olan öğrencimizi başarıda emeği bulunan Türkçe öğretmeni Demet Çoban'ı, öğrencimizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm öğretmenlerimizi ve Okul Müdürü Bahattin Duman'ı tebrik ediyor, öğrencimizin başarılarının daim olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.