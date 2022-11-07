423 yataklı devlet hastanesi mesaisine başladı

Zonguldak'ta yapımı tamamlanan 423 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik hizmetleriyle mesaiye başladı. 50 yataklı yoğun bakım ünitesi, 12 ameliyathanesi bulunan hastane, yanık ünitesinin de hayata geçmesiyle birlikte bölgeye hizmet verecek.

2014 yılında ihaleyi alan yüklenici firmanın 900 günlük imalat süresinde yüzde 3'lük tamamlama sağlaması üzerine yeniden ihale edilen 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi. Hastane, poliklinik hizmetlerinin verilmesiyle birlikte kullanılmaya başlandı. Hali hazırda kullanılan önceki hastane binası ile arasında köprü yapılan 423 yataklı hastanede kullanılacak olan cihazların tamamı sıfır olarak kullanıma sunulacak. Eski hastaneden taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeni hastane tam kapasiteyle faaliyetine devam edecek.

AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, hastanede adeta otel konforunda hizmet verildiğini ifade ederek "Öncelikli olarak poliklinik hizmetlerinin başlamasıydı hedefimiz. Hamdolsun orada hastalarımızın bekleme noktasındaki yerlerde veya doktorlarımızın muayene odaları noktasında muazzam bir görüntü vardı. Adeta otel konforu vardı. Biz bunu yakından müşahede ettik. Burası 423 yataklı hastane. Yoğun bakım olarak 50 yatağa sahibiz. 12 tane ameliyathanesi olan bir hastane. Burada bu poliklinik hizmetlerinden hemen sonra biz diğer hastaneyle yeni hastane arasında bir köprü oluşturduk. Yavaş yavaş buradaki taşınma süreci başladı. Zamanla bütün malzemelerin oraya yerleşimi söz konusu olacak. Şu anda hastanede her cihaz sıfır noktasında alındı. Eski cihazlarda kullanım yok. Bütün cihazlar yeni ve ilave yapıldı" diye konuştu.

Yanık ünitesi yapılacak

Öte yandan Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen patlama sonucu vücutlarında yanıklar olan bazı işçiler İstanbul'a sevk edildi. Yapılan girişimlerle yanık ünitesinin de Atatürk Devlet Hastanesi'ne yapılarak hizmete alınacağı öğrenildi. Avcı, bu tip hizmetlerin de İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler yerine Zonguldak'ta yapılacağının altını çizerek şöyle dedi:

"Geçenlerde 41 maden şehidimiz vardı. Çam Sakura Hastanesi'nde yoğun bakımdaki işçilerimizden birini kaybettik. Şehit madenci sayımız 42'ye yükseldi. 6 yanık hastamız vardı. Allah korusun bu tip vakalarda veya farklı şekilde yaralanma ve kazalarda artık Zonguldak Atatürk Devlet Hastanemizde yanık ünitesi olacak. Bu tür hizmetleri Zonguldak'ta halledebileceğiz. Hastanenin yeniden hizmete geçmesini bir milat kabul edip hastalara yaklaşımlarda 'nasıl babanıza, annenize yaklaşıyorsunuz' diyerek şefkatle yaklaşmalarını talep ediyoruz. Çünkü bizim için halk özne, millet özne. Onların memnuniyeti bizim için çok önemli."