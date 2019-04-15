43. Turizm Haftası kutlandı

Zonguldak'ta Turizm Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

15 - 21 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinleri kapsamında tören düzenlendi. Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Hayrettin Şahin, "Turizmin toplumlar arası barış ve uzlaşı konusunda ne denli etkili olduğuna dikkat çekerek, yeniden 70'e herkesin de yurttaşımız da turizm bilinci oluşturmaya gayret ediyoruz. Turizm ekonomik boyutlarıyla olduğu kadar, sosyal-kültürel nitelikleri insanlar ve ülkeler arası dostluk, sevgi ve kardeşlik bağının pekişmesini sağlamaktadır. Doğal değerlerimizin turizme kazandırılması düşüncesinden hareketle, ilimizde bol sayıda mevcut olan doğal yürüyüş parkurlarının, dağcılık ve yayla olanaklarının tanıtımı süreklilik kazanmış, ilimiz bu yanıyla son yıllarda çok sayıda doğa gönüllüsün uğrak yeri olmuştur. Biliyorsun kültür turizmi içinde değerlendirilmesini gününü çalışmalarımız, hala sürdürülen arkeolojik kazı faaliyetleri ile farklı bir boyut kazanmıştır. Antik Tios kentinin gün yüzüne çıkarılması konusunda yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen bulgularla, kentin ve bölgenin sisleri içindeki geçmiş aydınlanmaya çalışmış ve 2006-2012 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları içeren Zonguldak'ta bir antik kentti Tios kitabı ilimize kazandırılmıştır. Zonguldak iletişimde değerler haritası çalıştayı ile ilimizin kültür ve turizme dayalı potansiyeline yönelik genel bir çerçeve oluşturulmuş ve bunun bir uzantısı olarak 3 Şubat 2018 tarihinde Zonguldak Mağaraları adlı bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Buradan 43. turizm haftası münasebetiyle bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada turizme gönül veren herkese içten duygularımla teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Valilik önündeki törenin ardından Zonguldak'ta 43'üncü Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Ebru sergisi açıldı.

Sergi açılışına Vali Erdoğan Bektaş, İl Kültür Müdür vekili Hayrettin Şahin, Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Açılışta Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sergiyi gezerek bilgiler aldı.