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48 gündür kayıp olan genç ağaca asılı halde bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için Zonguldak’tan İzmir’e geldikten sonra kayıplara karışan 23 yaşındaki Mutlu K.

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için Zonguldak'tan İzmir'e geldikten sonra kayıplara karışan 23 yaşındaki Mutlu K., Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos tarihinden itibaren kayıp olan 23 yaşındaki Mutlu K., İzmir'in Çeşme ilçesinde ağaca asılı halde bulundu. İddiya göre, sosyal medya üzerinden İzmir'de yaşayan genç bir kızla tanıştı. Mutlu K., geçen 11 Ağustos'ta babasına, “Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir'e gitmem lazım” dedi. Otobüsle İzmir'e gelen Mutlu K., babasını arayarak, “Beni merak etmeyim İzmir'deyim” bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa K.'den bir daha haber alamadı. Polise kayıp başvurusunda bulundu.


Gencin ailesi 11 Ağustos tarihinden itibaren Mutlu K.'dan haber alamayan ailesine acı haber dün haber geldi. Vatandaşlar tarafından İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu K . olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Mutlu K.'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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