5 bin nüfuslu mahalleye 7 aday

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Çay Mahallesi'nde 7 aday çıktı. ÇAYEMDER Başkanı Erol Ünlü de adaylığını açıklayarak, "Mahalleye ait her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir internet sayfası oluşturacağız" diye konuştu.

5 bin 334 nüfuslu Çay Mahallesi'ne 31 Mart 2019 günü yapılacak olan muhtarlık seçimleri için 7 aday başvurdu. Adaylar arasında iddialı olan isimlerden biri de ÇAYEMDER Başkanı Erol Ünlü oldu. Ünlü, kazandığı taktirde ilk olarak mahalleye muhtarlık binası kazandıracaklarını ve mahalleye ait her türlü bilgiye ulaşılabilmesi için internet portalı oluşturacaklarını belirtti. Ünlü, "Mahalleye Veli Köyü 'ne bayramlarda ve cenazelerde toplu yemek vermeye yönelik bir yemekhanenin yapılmasını sağlayacağız. İkametgâhta olan komşularımızla ilgili sosyo–ekonomik bir döküm çıkaracağız. Mahalle sakinlerinin kan grubu bilgilerini çıkarıp acil durumlarda kendi mahallemiz ve diğer mahalle sakinleriyle sağlık dayanışması sağlayacağız. Okul öncesi çocuklarımıza yönelik eğitim kurumlarının (kreş, anaokulu) açılması için çalışma yürüteceğiz, okullarımızla yakından ilgileneceğiz. Hıdrellez şenlikleri kültür ve sanat alanına dönüştürüp çeşitli etkinlikleri hep birlikte yapacağız. Yaya yollarının yapılmasını kaldırımlarının engelli vatandaşlarımıza göre düzenlenmesini belediyeden talep edeceğiz. Yaşlılarımızı, hastaları ve engellileri düzenli olarak ziyaret edeceğiz, yardımlaşacağız. İhtiyaç sahiplerimizin kamu yardımları ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarını sağlayacağız. Girişimcilik, mesleki beceri kazandırma Meslek edindirme ev işi ve el işi gibi sanatları ekonomiye dönüştürmesine katkı vereceğiz. Çaycuma'ya atanan memur, işçiler ve üniversite öğrencilerinin kiralık ev sorunları başta olmak üzere karşılaştıkları sorunların çözümünde rehberlik yapacağız. Öğrencilerimize burs temini konusunda çalışmalar yapıp burs eğitim ve öğretimlere katkı vereceğiz. Çarşı bölgesinin gelişmesi ekonomi – sosyal ticaretin gelişmesi ve haftada bir gün semt pazar kurulması için çalışmalar yapacağız. Köy duraklarının eski yerleşim yeri olarak bilinen çarşı bölgesinde uygun olan yerlere getirilmesi için çalışmalar yapacağız. Ramazan ve kurban bayramlarında köylü pazarı veya öğretmen evi önünde mahallemiz sakinleri başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluş temsilcilerin katıldığı bayramlaşma ve toplu yemek organizasyonları gerçekleştireceğiz. İhtiyaç duyulan yerlerde çocuk parkların yapılması için girişimlerde bulunacağız. İlçemiz ve bölgemiz adına hayati önem taşıyan Filyos Limanı ve sanayi kuruluşlarının üretim ve istihdama yönelik tüm çalışması adına (STK) Sivil Toplum Kurumu olarak aktif destek vereceğiz” dedi.