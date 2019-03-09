5 bin TL'lik ödül sahiplerini buldu

Esas 67 Burda AVM'nin 10. yaşına özel düzenlediği “10 kişiye 5 bin TL yüklü kart hediye” kampanyasının talihlileri, belli oldu.

Esas 67 Burda AVM, 10. yıla özel Param Kart Kampanyası ile 10 şanslı ziyaretçisine 5 bin TL yüklü alışveriş kartı hediye etti. 1 Aralık 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşen kampanyanın talihlileri bugün çekilen kurayla belli oldu. Çekilişe 68 bin 961 kişi katıldı. Zonguldak 1 Noter vekili Birkan Hamarat tarafından çekilen kura çekilişinde Sebahattin Gülay, Cihan Akyol, Serdar Karkan, Engin Zeren, Ferman Vurmaz, Numan Kar, Asuman Kızıldağ, Türkan Özdemir, Abdullah Baş, Demet Kahiloğulları hak kazandı.