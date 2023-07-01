5. geleneksel gıda ve tuhafiye panayırı açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Nihat Kantarcı Caddesi'nde Geleneksel Gıda ve Tuhafiye Panayırı kuruldu. Bu yıl 5'cisi kurulan panayır 15 Ağustos 2023 tarihine kadar halkın hizmetine açık olacak.

Her yıl Çaycuma'da geleneksel hale getirilen Gıda ve Tuhafiye Panayırı bu yıl 15 Haziran itibariyle ziyaretçilerin hizmetine açıldı. İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi Seka Sineması'nın arka tarafında kurulan panayır organik gıdadan, giyime, baharattan, elektronik cihazlara, dekorasyon ürünlerinden, ayakkabı çeşitlerine bir çok alanda sergi açıldı. Gurbetçilerin akın ettiği panayır alanı yoğun ilgi gördü. 15 Ağustos'a kadar açık olan panayır öğlen 14.00'dan gece 01.00'a kadar ziyarete açık olacak.