5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi İstanbul yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, U.E. isimli şahıs kriz geçirdi ve 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. U.E.'nin çatıya çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 sağlık ekibi ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan U.E.'yi ikna etti ve çatıdan indirdi. U.E. polis otosuna bindirilerek Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.