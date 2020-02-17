Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yoğun yağmur yağması ve karların erimesi sonucu 5 köyde heyelan meydana geldi.

İlçeye bağlı olan Hacımusa grup yolunda, Muharremler köyü tali yolda, Bakiler köyü Bağıllar Mahallesinde, Duhancılar köyü ve Uzunahmetler köyünde son yağışlardan ve yağan karların erimesi sonucu heyalan oluştu. Heyelan bölgelerini Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak ve İl Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu yerinde inceledi. Gökçebey İl Özel İdare ekipleri tarafından kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açıldı.

Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, bu bölgelerde bulunan vatandaşları uyarıp levhalara dikkat etmeleri hususunda uyarıda bulundu.