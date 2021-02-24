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5 metre yükselikten beton zemine düşerek yaralandı.

Zonguldak’ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi 5 metre yükseklikte beton zemine düşerek yaralandı.

Zonguldak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi 5 metre yükseklikte beton zemine düşerek yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay; akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Muzaffer Badalıoğlu parkında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Ç.D. dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri başından yaralanan adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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