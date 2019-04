50. kuruluş yıl dönümünde mezunlar bir araya geldi

kuruluş yıl dönümünde eski ve yeni mezunlar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 1969 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan kuruluş yıl dönümünde eski ve yeni mezunlar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneği sergilendi.

Yeni adıyla Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, düzenlenen programa konuşan Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Müdürü Sonay Karameşe,” Çok değerli davetlilerimiz açılışının 50. yıl anısına düzenlediğimiz okulumuz; 2 Haziran 1955'te "Devrek Yatı Yurdu Yaptırma Derneği" adıyla kurulan ve Turan Gökdeniz, Müfide Güzin Anadol, Ruhi Karaçelebi, ile Mehmet Ali Oktay'ın oluşturduğu dernek yönetim kurulunun çalışmalarıyla başlamıştır 15 Mart 1966 da ortaokul olarak öğretime açılan Devrek halkının başvurusu üzerine 1968-1969 eğitim, öğretim döneminde Devrek Lisesinin açılması kararı ile hayata geçirilir. Yardımsever Devrek halkının destekleri ile 167.000 Lira ile katkı sağlanan okul toplamda 435.000 liraya malour. 25 EYLÜL 1968 Çarşamba günü, yapılan törenle Devrek Lisesi eğitim öğretime açılmıştır.1968-1969 öğretim yılında Devrek Lisesinde 940 öğrenci öğrenim görmüştür. Aynı yıl Yatı Yurdunda 110 yatılı öğrenci barınmıştır. 1994-1995 öğretim yılında Devrek Lisesinin bünyesinde "Devrek yabancı dil ağırlıklı lisesi açılmıştır. 2005 yılında orta öğretimde yapılan değişiklikle okulumuzun yabancı dil ağırlıklı bölümü kapatılmış ve 2007-2008 öğretim yılında lisesi son mezunlarını vermiştir. Devrek Lisesi 2010 yılında orta öğretim sistemindeki yapılan değişiklikle Anadolu Lisesine dönüştürülmüş ve adı Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Toplamda 6 binin üzerinde mezun vermiş olan okulumuz ilçenin en köklü okuludur. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz programda eski mezunlarımızı ve öğretmenlerimizi bir araya getirmek, eski günleri yad etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu programın gerçekleştirilmesinde bize destek olan başta Devrek Belediye başkanımız Çetin Bozkurt''a İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Turan'a ile okul aile birliğimize, mezunlarımıza, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise yaptığı konuşmada şunları söyledi,” Öncelikle bu programı tertip eden herkesi kutluyorum. Buradan mezun olmuş olmam her Devrekli gibi benim içinde bir gurur kaynağıdır. Bizleri eğitim ve öğretiminde emekleri olan ve ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu etkinliğin ilk olması bir adımdır. Bundan sonra bu kutlamaların geleneksel hale getirilmesini talep ediyorum. Bizler belediye olarak her zaman her türlü desteği vermeye hazırız. Tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Düzenlenen programın ardından davetlilere etli pilav ve çeşitli ikramlarda bulunuldu