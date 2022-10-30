50 yıldır tuvalleri renklendiriyor

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Davut Karademir, 50 yıl önce çikolata kutusuna yaptığı resimle başladığı ressamlıkta 100'e yakın eser üretti.

Gökçebey'de yaşayan 69 yaşındaki Davut Karademir, 25 yıl önce hobi olarak resim yapmaya başladı. Nişanlı olduğu dönemde eşinin "Sen çok güzel resim yaparım diyordun. Evinde hiç resim yok" demesiyle ressamlığa başladı. Çikolata kutusuna resim yaparak başladığı serüveninde 100'e yakın eser üreten Karademir, ürettiği eserlerin bazılarını sattı bazılarını da hediye etti. Hobi olarak başladığı ressamlıkta yaşadıklarını anlatan Davut Karademir, "Çocukluk yaşından beri böyle çizimleri severdim. Lisede kendimi daha çok geliştirdim. Yapa yapa eserleri ürettim. 40-50 yıldır hobi olarak ressamlık yapıyorum. Küçük çizimler yaparak, doğada gezerken çevreyi görüyorum. Aklımdan geçiyor resme dökebilmek. Bu hevesle bu mesleğe başladım. En ilginç eserim ise eşimle nişanlıydık. Bana 'Resim yapıyorum diyordun, evinde hiç resim göremiyorum' deyince bu resmi yaptım. Böyle bir saat içerisinde resmi tamamladım. Resmi yaparken hatta elektrikler kesilmişti, mum ışığında bu eseri yapmıştım. Ben bunu ömrüm izin verdiği müddetçe hiç bırakmayacağım. Çok seviyorum. Son profesyonel şekilde yapmaya başlayışım en az 30-40 sene oluyor. Kimilerini sattım. Kimilerini hediye verdim. Aynı zamanda kitap okumayı, spor yapmayı da çok severim. Zaten bu resimlerin çoğu da yürüyüş yaparken çektiğim fotoğraflarla ortaya çıkıyor" diye konuştu.