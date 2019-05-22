500 kişi kura'yla madenci olacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 500 işçi yapılan kura sonucu madenci olarak işbaşı yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginde TTK'ya bin 500 işçi sözü vermesinin ardından hazırlıklar tamamlanmış Zonguldak 700, Bartın 200 ve Karabük 100 kontenjan olmak üzere bin işçi kurayla belirlenmişti.

Öte yandan diğer 500 işçi için de hazırlıklar tamamlandı. 23 Mayıs 2019 günü Site Spor Salonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın da katılımıyla kura çekimi gerçekleştirilecek. Alınacak 500 işçiden 350'si Zonguldak'tan, 100'ü Bartın'dan ve 50'si Karabük'ten olmak üzere kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bartın'a 100 işçi alımı için 23 Mayıs 2019 günü TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait sinema salonunda, Karabük'e 50 işçi alımı için yine aynı tarihte Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura çekimi sonucu işe girmeye hak kazananlar TTK Beden Gücü Yönergesi hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacaları ‘Yeraltı panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır' kararlı sağlık raporlarının ardından işe başlatılacaklar.

Her üç il için de kura çekimi noter aracılıklarıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan Zonguldak için başvuruda bulunan 18 bin 221 kişi arasından 350'si asil 350'si yedek kura ile belirlenecek.