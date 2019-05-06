500 maden işçisi alımı için başvurular başladı

Kura çekimi ise üç ilde de 23 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bin 500 maden işçisi alınacağı müjdesinin ardından Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan alımlarda bin işçi kura ile belirlenmişti. 350'si Zonguldak, 50'si Karabük ve 100'ü Bartın'dan olmak üzere toplam 500 işçinin alımı için bugün itibariyle İŞKUR İl Müdürlükleri ve kurumun e-şube portalı üzerinden online olarak başvurular gerçekleştirilebilecek.

Bin işçi alımı sırasında mesai saatinin başlamasına saatler kala geceden kuyruğa giren vatandaşlar, 500 işçinin alımında ise kuruma başvurmak yerine başvurularını internetten e-şube, Alo 170 üzerinden yapmayı tercih etti. Herhangi bir yoğunluğun yaşanmadığı kuruma yapılan müracaatlar ise görevli personel tarafından alınıyor.

Maden işçiliği için 18-32 yaş sınırı ile askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvurabilecek. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi 23 Mayıs 2019 tarihinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.