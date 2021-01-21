50'den fazla köye 6 gündür elektrik verilemiyor

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde Cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışı sonrası tüm köy yolları kapandı, 50'den fazla köye de elektrik enerjisi verilemiyor.

Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde Cumartesi günü yaşanan kar yağışı bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde tüm köy yolları yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı. Zonguldak İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir mesai harcarken yetkililer bu gün itibariyle Ereğli ilçesinde 20 köyün yolu halen açılamazken, Alaplı ilçesinde ise tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

6 gündür elektrik enerjisi verilemiyor

Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde elektrik hatlarında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı ile beraber devrilen ağaçlar ve direkler enerji hatlarının kopmasına neden olurken, çok sayıda trafoda da arıza meydana geldi. Cumartesi gününden bu yana Ereğli'de halen 30, Alaplı ilçesinde ise 20'den fazla köye halen elektrik verilemiyor. Elektrik kurumu yetkilileri enerji hatlarında büyük sorunlar yaşandığını belirterek, kar kalınlığının fazla olması nedeniyle arıza yaşanan noktalara ulaşmada güçlük yaşandığını ifade etti. Bazı köylerde elektrik enerjisi olmadığı için depolara su basılamadığı ve su sıkıntısının da yaşandığı öğrenildi. Vatandaşlar elektrik kurumunun 6 gündür halen elektrik enerjisini verememesine tepki göstererek, yetkililerden yardım istedi.

Kapanan köy yolları açılıyor

Alaplı ve Ereğli ilçe belediye ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için seferber oldu.

Kdz. Ereğli'de bugün itibariyle 20 köy yolunun kapalı olduğu öğrenilirken, 8 araç ve 20 personel ile çalışmalar sürüyor. 30'un üzerinde köye halen elektrik verilemiyor. Alaplı şantiye şefinden alınan bilgiye göre, kapanan köy yollarının tümünün açıldığı ifade edildi. 20'den fazla köye enerji verilemediği öğrenilirken, bazı köylerde enerji verilememesi nedeniyle için su sıkıntısı da yaşanıyor.

Elektrik kurumundan açıklama

Öte yandan enerji firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Zonguldaklılar, 17 Ocak Pazar günü başlayan yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti kaynaklı elektrik kesintileriyle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Gaziantep'ten gelen ekiplerimizin de desteğiyle yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 60 olan arızalı trafo sayısı 626 adete, 480 olan enerjisiz köy ve mahalle sayısı ise 192 adete düşmüştür. Hava muhalefeti nedeniyle meydana gelen kesintilerden dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.”