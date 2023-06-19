55 metrelik sondaj kulesinde uygulamalı derslerle teknisyenler yetiştirilecek

Çalıştayla birlikte öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacak olan 55 metrelik sondaj kulesinin açılışı da gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işbirliği ile düzenlenen Enerji Çalıştayında Yerli Hidrokarbon ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları konuları uzman konuşmacılar tarafından oturumlarda değerlendirilecek. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılında ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında düzenlenen Enerji Çalıştayı “Tek Millet İki Devlet” duyguları ile birbirine bağlı olan iki ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına, bilimsel işbirliğine ve dostluğuna önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

ZBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu açılış programında tanıtım filmlerinin gösterimi gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Bir zincir gibi birbirine bağlanan ülkelerde enerji kullanımı ve enerji politikalarına dair yaşanan değişimler ulus ötesini de etkilemekte, bu da küresel çapta yeni enerji politikalarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm sürecinin Türkiye'yi de derinden etkiliyor olması, ülkemizin beklenti ve ihtiyaçlarını ön planda tutan yeni enerji politikalarının geliştirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu çerçevede Kardeş Üniversitemiz olarak gördüğümüz Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADNSU) ile Milli Gurur abidemiz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işbirliğinde yapılan Enerji Çalıştayı bu çabaların en güzel örneklerindendir. Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde açılan programlarla üniversite ve sanayii işbirliği çerçevesinde petrol ve doğal gaz sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara personel ve iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Çaycuma Kampüsü'müzde Açık Deniz Teknolojileri Merkezi faaliyete geçirilmiştir. Söz konusu programlara ve merkezimize bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz, sondaj uygulaması derslerinde gerekli ekipmanların tanıtımı amacıyla ve uygulamalı eğitimde kullanılmak üzere 55 metre yüksekliğinde olan, 10 bin metrekarelik sahada üretimde kullanılan F125 tipi Sondaj Kulesi eklenmiştir. Bunun yanı sıra elektrik-elektronik, haberleşme, sondaj akışkanları, mekanik gibi alanlarda olan 9 adet laboratuvardan oluşan Uygulama Laboratuvarları da bugün itibariyle artık faaliyete geçmiştir" dedi.

"Erdoğan ile Aliyev'in Türk Dünyası'nı kurması her birimiz için gurur vericidir"

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, Azerbaycan'ın Türkiye ile ortaklaşa yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, "Öz petrolünün sahibi olan öz gazının sahibi olan Azerbaycan Türkiye'mizi arkalanarak 44 yıllık vatan savaşında düşmanları yendi. Ve öz topraklarını geri kurtarabildi. Biz buna göre ulu önderimizin bıraktığı mirasa daima saygımızı gösteririz. Ancak bugünkü yöneticimiz Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in gördüğü işlerden danışmak çok vaciptir. Türk Birliği Türk Devletleri'nin birliği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Aliyev'in Türk Dünyasını kurması her birimiz için gurur vericidir. Eğitime, ilime daha çok fikir vermeliyiz. Ona göre de biz düşünüyorum ki üniversitelerimizin bir yerde olması ve bir yerde işlerin hayata geçirilmesi bizim gücümüze güç katacak" diye konuştu.

"Gençlerimizi uygulamalı olarak sondaj kulesinde yetiştireceğiz"

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise daha önce sondaj faaliyetinde kullanılan 55 metrelik sondaj kulesinin Çaycuma MYO bünyesine kurulduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"Bizim birinci ödevimiz her öncelikli görevimiz gençlerimize aydınlık umut dolu bir Türkiye bırakmaktır. Bu çerçeve içerisinde gençlerimizi yetiştirmek, onları geleceğe hazırlamak ülkemizin geleceğine hazırlamak; ülkemizin gelecek vizyonu içerisinde onların oynayacakları rollere hazırlamak bizim boyun borcumuzdur. Söz konusu gençlerimiz olunca liseden üniversiteye, üniversiteden, üniversite sonrası ve doktora eğitimine kadar bu değişik bir yelpazede aslında gençlerimizi destekleme çalışmalarımız devam edecek. Bu işte iddialı bir şekilde devam edeceğiz. Bugün ihtiyacımız olan meslek yüksekokulu mezunu teknisyen seviyesinde yetişmiş personel için okulumuzda dokuz tane akışkanlar mekaniğinden, yazılıma, elektrik laboratuvarından mekanik laboratuvarına kadar değişik konularda pratik eğitim sağlayacak dokuz laboratuvarı faaliyete alacağız. Bir de sondaj teknisyeni olarak yetiştirilecek kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, gençlerimiz için fiilen çalışan bir sondaj kulesinin; bu sondaj kulesi geçtiğimiz yıl sondaj yapıyordu. O kuleyi Çaycuma'mıza getirdik. Burada kurduk. İş emniyetinin bütün kurallarına riayet edecek bir şekilde gençlerimizi bu kulede sondaj teknisyeni olarak yetiştireceğiz."

"Her savaşın arkasında enerji kaynaklarına sahip olma arzusu vardır"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da ise Zonguldak'ın enerji merkezi olma yönünde hızla ilerlediğine dikkat çekti. Gençleri günün şartlarının da ötesinde yetiştirmenin uluslararası arenada önem kazanacağının altını çizen Vali Tutulmaz, "Zonguldak enerjinin merkezi olma yönünde hızla ilerliyor. Tabii bunun sadece enerjinin ortaya çıkması, ulaştırılması değil. İşte bugün yapacağımız yan alanları ile başta eğitim olmak üzere sanayinin değişik alanlarıyla bunu taçlandırmaya devam ediyoruz. Bu ülkemiz adına ve özellikle de geleceğimiz adına önemli. Çünkü gençlerimizi biz ne kadar iyi yetiştirebilirsek onları günün şartlarına uygun şekilde hatta günün şartlarından biraz daha ileriye bakacak şekilde ne kadar yetiştirebilirsek uluslararası arenada kendimize daha iyi bir yer bulmuş oluruz. Malumunuz olduğu üzere son yüzyılın hatta belki son yüz elli yılın savaşları hep enerji savaşlarıdır aslında. Yani görünürde belki başka nedenleri vardır ama her savaşın arkasında enerji kaynaklarına sahip olma arzusu vardır. Bugün çevremize baktığımızda nerede bir ekonomik hareketlilik olacak bir potansiyel var ise nerede bir enerji kaynağı var ise orası bir şekilde karıştırılır. Daha sonra karıştıranlar tarafından da kurtarıcı ölçüde oraya gelinir ondan sonra işte yüz yıl sürecek, elli yıl sürecek neyse oradaki enerji kaynaklarının kullanılması o ülkelerin şirketlerine bir şekilde imtiyaz olarak bırakılır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Çaycuma MYO kampüsünde kurulan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi, Açık Deniz Taban Uygulamaları Bölümleri'ne kurulan laboratuvar ve 55 metrelik sondaj kulesinin açılışları gerçekleştirildi.