55 özel öğrenci yeteneklerini sergiledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri "Benim Mayısım" konulu etkinlikte hünerlerini sergiledi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda ilçenin Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu'nun "Özel öğrencileri" hazırladıkları gösteri, resim ve el sanatları sergisiyle beğeni ve takdirleri topladı. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda engelli çocuk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Serkan Ayan açılış konuşmasını yaptı. 10-16 Mayıs Dünya Özel Gereksinimli Bireyler Haftası'nı kutlayan Müdür Ayan; " Devletimizin sınırsız imkan ve olanaklarını kullanarak okulumuz, birbirinden özel 55 öğrencimizin akademik, sosyal, kültürel, sportif her alanda gelisimi için çabalayan, kendi alanlarında uzman personellerimizle öğrencilerimizi hayata ve bir üst kuruma en iyi şekilde hazırlamak ve toplum içinde kendilerini ifade edebilmeleri için sürekli çalışmaktadır. Akademik olarak öğrencilerimizi özel eğitim sınıf öğretmenlerimizle YKS' ye, EKPS' ye hazırlayarak yükseköğrenim ve memuriyete yerleşmelerini sağlamaktayız. Bu kapsamda 2022 yılında 1 öğrencimiz YKS' yi kazanarak Devrek Meslek Yüksekokuluna yerleşmiştir. Rapor düzeyi yüzde 40 ve üzeri olan öğrencilerimizin okulumuz psikolojik danışmanımız rehberliğinde İş-Kur kayıtları yapılarak çeşitli kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri sağlanmaktadır. Okulumuzda El Sanatları teknolojileri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Giyim Üretimi Teknolojileri olmak üzere 3 alanımız vardır. Mesleki Gelişim olarak 10. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz bu alanlarda eğitim almaktadır. Öğrencilerimize istemeleri halinde 11. ve 12. Sınıflarda sektörlerde staj imkâni sağlamaktayız" dedi.

Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu'nun 55 özel öğrencisinin hazırlamış oldukları sahne performansı izleyiciler tarafından tam not aldı. Çaycuma şivelerinden oluşan skeçler, şiir ve müzik dinletisinin yanı sıra lirik dans şovuyla özel öğrenciler hünerlerini sergiledi. Kaymakam Göze tarafından okula destek sağlayan hayırseverlere plaket takdim edildi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonrası resim ve el sanatları sergisi gezildi.