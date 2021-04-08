57. Kütüphane Haftası etkinliklerle başladı

Dr. Durmuş Günay Kütüphanesinde, 57. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle başladı.

Haftanın açılış gününde “Online Bilgi Veri Tabanı” tarafından Erken Dönem İlaç ve Hastalık Araştırma Aracı “MetaCore; Cortellis” online olarak kullanıcılara tanıtıldı. Etkinliğe sağlık alanında çok sayıda akademisyen katıldı.

Haftanın ikinci gününde online olarak yeni kütüphane binası tanıtıldı. Tanıtım kapsamında katalog Tarama, yeni kütüphane hizmetleri, çorba hizmeti, 7/24 açık kütüphane, mobil kütüphane uygulaması, elektronik ve basılı kaynakların kullanımı, kaynağa erişim yolları, KTS (Kaynak Talep Sistemi) gibi birçok konuya değinildi.

Eğitim sonunda konuşan Daire Başkanı Osman Demir, insanlara ve özellikle öğrencilere kütüphaneciler aracılığıyla ulaşacakları bilginin doğru ve güvenilir bilgi olduğunun çok iyi anlatılması gerektiğini, öğrencilere daha çocukluktan başlayarak bilgi okuryazarlığı dersi verilmesi ve bu sayede doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşacaklarının öğretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Haftanın üçüncü gününde Online Veri Tabanından Derya Soğuksu tarafından online olarak “Araştırma Stratejisi ve Performansı: InCites & Journal Citation Reports & Essential Science Indicators Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” sunumu yapıldı.

Haftanın dördüncü gününde “İdealonline Veri Tabanı Eğitim Sunumu” Burak Savaş Sarıçoban tarafından online olarak düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda akademisyen, öğrenci ve idari personel katıldı.

Kütüphane Haftasının kapanış gününde konuşan daire başkanı Osman Demir, "Çağları aşan söz" temasıyla kutlanan bu yıl ki kütüphane haftasına yeni binamızda girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Demir, Yeni binaya taşınma sürecinde verdikleri emeklerden dolayı tüm personele teşekkür ederek daha güzel çalışmalar temennisinde bulundu.“Şu anda binamızda tek eksik öğrencilerimiz ve ümit ediyorum ki onlarda en kısa zamanda yeni kütüphane binalarına kavuşacaktır” dedi.

Demir son olarak, Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, ihtiyaç duyulan bilgiyi, çağdaş olanaklar ve sistemler yoluyla hızlı, etkili ve verimli bir biçimde sunmayı amaçladığını ve 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla sürekli kendini geliştiren bir kütüphane olduğunun vurgusunu yaptı.