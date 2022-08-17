6 aile koyun projesi ile yeniden köyüne döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü'nde geçtiğimiz yıl yapılan koyun projesi ile şehir dışında çalışan 6 aile köyüne geri döndü. Projeden faydalanan aileler yüzde yüz verim aldıklarını belirterek sayının giderek arttığını söyledi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü'nde geçtiğimiz yıl 6 aile için Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hasbeyler Köyü muhtarlığı “Köye dönüş” adını verdikleri ortak proje yaptı. Projede şartları tutan her bir aileye 15 koyun ve bir koç verildi. 2 yıl geri ödemesiz, 2 yıl sonrada 6 yıl faizsiz geri ödemeli projeden faydalanan aileler köylerine geri dönerek burada yaşamaya başladı.

Küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ömer Duman, proje ile birlikte koyun kalitesini artırmaya başladıklarını söyledi. Duman konuşmasında “Bu işe 2011'de 90 keçiyle başladım. Şu anda 200'ün üzerinde. Kurbanda 250'nin üzerindeydi. Satarak 200'e kadar düşürdüm. Yem desteği olsa daha iyi olur. Yem destekleri maliyeti karşılamıyor. Veriyorlar ama maliyetin çok altında. Proje, koyunları kalite koyuna çevirmek. Koyunlar gerçekten kaliteli yani, o yüzden verim gücüde %90 bizim kendi koyunlarımızdan daha iyi” dedi.

Kendilerine verilen koyunlardan yüzde 100 verim aldıklarını anlatan köy sakinlerinden Ömer Duman, yem desteklerinin artması durumunda sürüdeki sayıyı daha fazla artırabileceklerini ifade etti. Kış şartlarının geçen yıl ağır geçtiğini, bu yılın daha verimli olmasını beklediklerini anlatan Duman şunları söyledi: “Biz dededen beri yapıyoruz yani. 10 yıl diyebilirim yani şu anda. Tabi ki 2021'de Hasbeyler Muhtarı Hasan Duman, gerçekleştirmiş olduğu projeyi, koyunlardan verim aldık. Mesela onlar şu anda tabi ki, muhtarın gerçekleştirmiş olduğu proje, tabi ki verim aldık koyunlardan. 35-40 kiloya yakın kuzuları oldu. Tabi ki bunlar yakın dönem geçmiş kurbanda satmış bulunmaktayız yani bunları tabi ki. Gelecek sene daha iyi olacağını düşünüyorum, yani umut ediyorum. Tabi ki devletimizin verdiği imkanlar buna yetmiyor. Şöyle diyebilirim, kendi imkanlarımızla yapıyoruz bu işi yani. Geçen sene 90-100 liraya aldığımız yemler, şu anda 350-400'e dayandı yani. Hasbeyler muhtarına tabi buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir projeydi. Burada tabi sayın Kaymakamlığa, Tarım bakanlığına ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine, emeği geçen hepsine.”

Koyun projesi ile köye dönen Mehmet Gültekin, emeği geçen herkese teşekkür etti. Gültekin konuşmasında “Benim baba mesleği. Çocukluğumdan beri yapıyorum bu işi ben. 2021'de koyun desteği aldık işte. 15+1. Bir sene doğum yaptılar. Öyle devam ediyor yani. Yüzde 100 verim aldık. Tabi ki muhtarımız, kaymakamımız, devletimize teşekkür ediyoruz, hepsine ayrı ayrı” dedi.

Muhtar Duman “Yüzde 100'ün üzerinde başarı sağladık”

Kdz. Ereğli ilçesinde en fazla küçük baş hayvanın Hasbeyler Köyü'nde olduğunu ve sayının artması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, geçtiğimiz yıl yapılan koyun projesi ile 6 ailenin köye döndüğünü söyledi. Duman konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Önceden yaklaşık 3 ailemiz, atadan kalma küçükbaş hayvancılık besiciliği yapıyordu. Geçen yıl bir önceki Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu ve şu anda görevde olan İlçe Tarım Müdürümüz Osman Günaydın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz ve Hasbeyler Köyü Muhtarı olarak bir proje geliştirdik. Projede hiçbir geliri olmayan ailelerden, 6 aileye. Buna “Köye Dönüş Projesi” olarak başladık, adını öyle koyduk. 15 koyun ve 1 koç olmak üzere. İlçe Tarım Müdürlüğümüz bu konuda ayrıntılı bir çalışma yaptı. Bölgemize, yöremize en uygun ırkı seçtik. Konya TİGEM'den uzman arkadaşlarla beraber kendi ellerimizle seçtik koyunları. Ve doğumlar bitti. Bu sene satışlar da başladı. Gerçekten ne kadar güzel bir proje yaptığımızı bu sene anladık. %100 verimi aldık. Hatta kış çok ağır geçmesine rağmen ikiz doğuranlardan, çoklu miktarda ikiz doğumlarımız oldu. Onlardan birkaç tanesini kaybettik ama, %100'ün üzerinde verim aldık. O yüzden çok mutluyuz. Bölgemizdeki en yüksek küçükbaş sürüsüne sahibiz şu anda. Ülkemizin şu anda bulunduğu durumla, köyden kente göç çok. Köylerimiz şu anda huzurevi gibi. Gençlerimiz dışarda asgari ücretle iş kovalıyorlar. O yüzden onlar için çok kıymetliydi. Gençlerimizden dönenler oldu tabi. Hasbeyler Köyü Muhtarlığı olarak köyümüzün, bölgemizin ve ülkemizin sadece üretimle kalkınacağına inanıyoruz. O yüzden her noktada her alanda üretimin olmasını düşünüyoruz. O yüzden koyun projesine girdik. Şimdi devletimizin yaptığı bu katkı çok önemli. Çünkü projede 2 yıl geri ödemesiz, 2 yıl sonra 6 yıl faizsiz geri ödemeli bir proje. Aslında devletimizin yaptığı bedava proje gibi değerlendirilebilir. Çünkü hemen kendini amorti eden bir proje. Devletimizin teşvikler noktasında biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Kesinlikle başarılı olan bir proje. Çünkü bu yakın zamanda Kurban Bayramı'nı atlattık. Kurban Bayramı'ndaki satışlardan, köye olan girdilerden ve köydeki hareketlilikten bunu anlıyoruz. Bu projede bizlere desteğini esirgemeyen önceki dönem Kaymakamı sayın İsmail Çorumluoğlu'na, İlçe Tarım Müdürümüz sayın Osman Günaydın'a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürümüze gerçekten çok teşekkür ediyorum. Üreticiler, köylü ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum.”