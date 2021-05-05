6 ilde piyasaya sahte parayı süren şebekeyi jandarma yakaladı

Zonguldak'ta İstanbul ve Kocaeli'den temin edilen sahte paraları piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Bin 550 TL değerindeki sahte paraya da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; İstanbul ve Kocaeli ilinden temin edilen sahta paraların Zonguldak ve civar illerde piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Elde ettikleri sahte paraları Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak illerinde piyasaya süren F.K. (38), M.H. (32), N.K.(40), Ş.Ç. (40) ve G.G.(35) isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak merkezli düzenlenen operasyon neticesinde, şahısların (6) akaryakıt istasyonu ve (14) işyerinde sahta para karşılığında alışveriş yaptıkları tespit edildi.

Zonguldak ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalar neticesinde; (31) adet sahte 50 TL, (1) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. (38), M.H. (32), N.K.(40), Ş.Ç. (40) ve G.G.(35) jandarmadaki ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Gökçebey Adliyesi'ne sevk edildi.