6 pilot bölgeden biri Kdz. Ereğli

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal "Yerelde İyi Yönetimin ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki (Romacted)" programına katıldı.

Ankara'da gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığında yürütülen programa Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal katıldı. Ereğli Belediyesi olarak ROMACTED Projesi mutabakat zabtı imzaladıklarını hatırlatan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Proje kapsamında ülkemizde Edirne, Konak, Pendik, Şişli, Canik ve bizim ilçemiz Karadeniz Ereğli Belediyeleri de pilot belediyeler olarak belirlendi. Amacımız, Roman vatandaşların sosyal hayata tam anlamıyla entegrasyonu için gerekli tüm tedbirleri hem yerel düzeyde hem de merkezi yönetim kuruluşlarının desteğiyle ulusal düzeyde arttırmak ve ortak olarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek. Roman vatandaşlarımızın ilçemizde kendileriyle ilgili plan ve projelere etkin katılımını sağlamak. Programın ülkemiz ve ilçemizdeki Roman vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” Romacted Program Yöneticisi Ana Oprisan, projenin yerel vatandaşın ihtiyacına göre, bölgesel farklılıklara dikkat edilerek şekil alacağını ve proje kapsamında belediyelerle çalışmanın halka direkt ulaşmak için önemli olduğunu vurguladı. Roman vatandaşların durumlarının iyileştirilmesi için yerel yönetimlerin rolünün mühim olduğuna dikkati çeken Oprisan konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Uzun vadeli sürdürülebilir bir şekilde uygulanması için projenin yerel yönetimler tarafından yapılması gerekiyor."

Avrupa Konseyi Türkiye Ofisi Başkanı Michael Ingledow da Avrupa Konseyi ve TBB arasındaki bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu çalışmanın ileriki dönemlerde iş birliğini geliştirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Vekili Ahmet Kazan yerel yönetimlerin AB katılım sürecindeki çalışmalarını desteklemek, belediyelerin AB'nin hibe, teknik yardım, eşleştirme gibi program ve imkânlardan yararlanmalarına yardımcı olduklarını söyledi.