İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6 yıl önce maden patlamasında ölen 8 madenci dualarla anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı galeride metan gazı patlaması sonucu şehit olan 8 maden işçisi için Kur’an-ı Kerim okutuldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı galeride metan gazı patlaması sonucu şehit olan 8 maden işçisi için Kur'an-ı Kerim okutuldu.


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Yönetim Kurulu tarafından 7 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen törene TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Kararataş, Şube Sekreteri Korhan Boz, Mali Sekreter Bülent Kılıç, Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak, Amelebirliği Karadon Gelik İşletmesiYönetim Kurulu Üyesi Hakan Yeşil, Amelebirliği Karadon Kilimli İşletme Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yıldız ve 08-16 vardiyasında işe gidecek olan maden işçileri katıldı.


Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak; “Taşeron sisteminin kullanılmasından dolayı meydana gelmiş bir kaza. Ama maalesef belirli bedeller ödendikten sonra acılardan ders alınarak taşeron sistemi yer altı işletmeciliğinden çıkartıldı. İnşallah bundan sonra yeni acılar yaşamayız. Ölen arkadaşlarımıza rahmet yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.


8 şehit madenci için okunan kuran, okunan dua ve dağıtılan mevlit şekeri sonrasında maden işçileri ocaklara indiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.