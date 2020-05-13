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600 aileye gıda yardımında bulundular

AK Parti Alaplı İlçe Teşkilatı, ihtiyaç sahibi 600 aileye Ramazan yardımı yaptı.


AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, Ramazan ayına girmeden başladıkları gıda yardımında, şu ana kadar 600 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunduklarını ifade ederek, "Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında katkılarını esirgemeyen, partimizin eski yeni tüm yöneticilerine, Gençlik ve Kadın Kolları başkanlarımız ve yöneticilerimize, Belediye ve İl Genel Meclisi üyelerimize, hayırsever iş insanlarımız ve esnaflarımıza, şahsım ve parti adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Her konuda olduğu gibi, Ramazan ayı vesilesiyle, ihtiyaç sahibi ailelere yaptığımız yardımda da örnek bir dayanışma sergiledik. Herkes, elinden gelen katkıyı verdi ve 600 ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Bu örnek dayanışmayı bundan sonra da sergileyip, insanlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz " dedi.

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