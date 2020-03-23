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65 yaş üstü eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerine sahip çıktılar

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, 65 yaş üstü eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerine sahip çıkacaklarını açıkladı.


Başkan Ümit Kaya, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı başlatmasının ardından eski hakem, gözlemci ve dernek üyelerinin giderlerini hiçbir şey talep etmeden giderebileceklerini söyledi.


Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, "Korona virüs kapsamında 65 yaş üzeri veya kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlama nedeniyle ilimizdeki eski hocalarımızın, üyelerimizin kişisel ihtiyaçlarının giderilmesi için TFFHGD Zonguldak Şubesi Yönetimi olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Camiamızın tüm duayenlerine ulaşabilmemiz için aklınıza gelen hocalarımızın isimlerini ve telefon numaralarını bana, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Osman Özdemir'e, Deniz Kardaş'a, Murat Kaskun'a, Burhan Orhan'a bildirmeniz rica olunur" dedi.

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