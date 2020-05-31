65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı

Zonguldak'ta 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkarak özgürlüğün tadını çıkarttı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, Gazipaşa Caddesi'ne akın etti. Yürümekte zorluk çeken bazı vatandaşlara yakınları refakat etti. Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere sahil bandına yakın bölgelerde yürüyüş yapan vatandaşlar adeta özgürlüğün tadını çıkarttı. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyuşması gerektiği de vatandaşlara hatırlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kalan caddelerde 65 yaş üstü vatandaş yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşlar ise banka önlerindeki ATM'lere gelerek işlem yaptı.