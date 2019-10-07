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67 Burda Avm'de Latin Dansı tanıtım standı açıldı

Esas 67 Burda AVM’de açılan stand ile latin dansı ziyaretçilere tanıtıldı.

Esas 67 Burda AVM'de açılan stand ile latin dansı ziyaretçilere tanıtıldı. Ayrıca stantta extreme kulübünün çalışmaları hakkında da bilgiler aktarıldı.


Esas 67 Burda AVM'de açılan stantta Latino de Diamonte dans kursları ve extreme kulübünün çalışmaları hakkında bilgiler aktarılarak şu ifadelere yer verildi: “Zonguldak'ta Diamente Dans adı altında toplanan geniş bir aileyiz. Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi'nin bünyesinde 7 yıldır çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bu etkinliklerimiz, Yılbaşı Gösterileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik spor Bayramı vb. özel günlerde gösterilerimiz ve çalışmalarımız olmuştur. Bize bu imkanı sağlayan Esas 67 Burda yönetiminin katkılarıyla birçok dans öğrencisi yetiştirilmiştir. Başta Zonguldak ve çevre illerdeki Latin Kursları olmak üzere Latin Geceleri, geziler, etkinlikler ve Esas 67 Burda faaliyetlerinden haberdar olabileceğiniz bu platformda sizleri ağırlamaktan gurur duyarız. Yeni dönem kayıtlarımız Esas 67 yemek katında devam etmektedir. Tüm sanat ve dans severleri bünyemiz altında görmekten mutluluk duyarız.

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