İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

67 Burda AVM'de öğretmenlere anlamlı hediye

67 Burda AVM’de Öğretmenler Günü’nde öğretmenler unutulmadı.

67 Burda AVM'de Öğretmenler Günü'nde öğretmenler unutulmadı.


24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 67 Burda AVM'de öğretmenlere hediye verildi. Danışma bankosunda kimliklerini gösteren öğretmenlere AVM'deki Selanik Kahvecisi isimli işyerinden kahve ve pasta menüsü ikram edildi.


Öğretmenler ise bu anlamlı günde kendilerini unutmayan AVM yönetimine ve firmaya teşekkür etti.


Lösemili çocuklar için yardım standı


Öte yandan 23-24 Kasım tarihleri arasında 67 Burda AVM'de lösemili çocuklar için yardım standı açıldı. Lösev tarafından açılan stantta satışa sunulan oyuncaklardan satın alan ziyaretçiler lösemili çocuklara destek oldu.


Lösev Zonguldak İl Temsilciliğince açılan stand ziyaretçiler tarafından da ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.