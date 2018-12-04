67 Burda AVM'den 10. yıla özel ‘Param Kart' kampanyası

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM 10. Yaşını, Param Kart Kampanyası ile karşılıyor. Esas 67 Burda AVM, 1 Aralık 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10. Yıla özel Param Kart Kampanyası ile şanslı 10 ziyaretçisine 5.000 TL hediye edecek.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, 10. yıla özel Param Kart Kampanyası ile ziyaretçilerine unutulmaz bir yıldönümü yaşatacak. 1 Aralık 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında Esas 67 Burda AVM, şanslı 10 ziyaretçisini bekliyor.

Esas 67 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler arasından Mart ayında Milli Piyango ve noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belirlenecek 10 şanslı ziyaretçi 5.000 TL değerindeki hediye Param Kart'ın sahibi olacak.

1 Aralık 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler hazırlanacak özel danışma bankosunda kaydını yaptırarak çekilişe katılma hakkını kazanacak.

Esas 67 Burda AVM mağazalarından yapılan her 100 TL ve üzeri tutarındaki alışveriş ile 1 çekiliş hakkı kazanacak olan ziyaretçiler 5.000 TL kazanma şansı yakalıyor. Kampanya için detaylı bilgiye http://www.esas67burda.com/ internet sitesinden ulaşılabilecek.