67 Burda AVM'den Anneler Günü'ne özel kampanya

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, ‘‘Anneler Günü''nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, ‘‘Anneler Günü''nü çok özel bir kampanya ile kutluyor. Esas 67 Burda AVM, 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde, toplamda 250 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde, kalpli melek kolye hediye ediyor.

Esas 67 Burda AVM'nin ‘Anneler Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçiler, alışverişin keyfini çıkartacak.

Katılımcılar, kampanya için detaylı bilgiye Esas 67 Burda AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşabilecek.

Esas 67 Burda AVM hakkında

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 m'lik kiralanabilir alan, 64 mağaza,8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak'ta hizmet veriyor.

Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak'ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkarıyor. Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde “Sevgi Postanesi” projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödülünü almıştır.

Esas Gayrimenkul Hakkında

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım firmalarından biri olan Esas Gayrimenkul, alanında uzman ekibi ile uzun vadede değer yaratan projeler geliştiriyor ve yönetiyor. 2009 yılında faaliyetine başlayan Esas Gayrimenkul, bugün yurt içi ve yurt dışında toplamda 3 milyar dolar yatırımla, 1.2 milyon metrekarelik kiralanabilir alanda, çevre dostu olan ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel projelerine imza atıyor.

Türkiye genelinde 6 alışveriş merkezi, 3 ofis binası ve 1 konut projesini hayata geçiren Esas Gayrimenkul, yurt dışında ise 7 ülkede toplam 30 projeyle alışveriş merkezi, otel ve ofis binalarına yatırımlarını sürdürüyor.