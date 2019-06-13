67 Burda AVM'den Babalar Günü'ne özel kampanya

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, ‘‘Babalar Günü''nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, ‘‘Babalar Günü''nü çok özel bir kampanya ile kutluyor. Esas 67 Burda AVM, 15 - 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde, toplamda 200 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde, Fun City Oyun Merkezi'nden çift kişilik bowling bileti hediye ediyor.

Zonguldak'ın tek bowling salonuna ev sahipliği yapan Esas 67 Burda AVM'nin ‘Babalar Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçiler, alışverişin keyfini çıkartacak. Kampanya için detaylı bilgiye Esas 67 Burda AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşılabilecek.

Esas 67 Burda AVM

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 m'lik kiralanabilir alan, 64 mağaza,8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak'ta hizmet veriyor.

Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak'ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkarıyor. Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde “Sevgi Postanesi” projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödülünü alıyor.

Esas Gayrimenkul

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım firmalarından biri olan Esas Gayrimenkul, alanında uzman ekibi ile uzun vadede değer yaratan projeler geliştirmekte ve yönetiyor. 2009 yılında faaliyetine başlayan Esas Gayrimenkul, bugün yurt içi ve yurt dışında toplamda 3 milyar dolar yatırımla, 1.2 milyon m'lik kiralanabilir alanda, çevre dostu olan ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel projelerine imza attı.

Türkiye genelinde 6 alışveriş merkezi, 3 ofis binası ve 1 konut projesini hayata geçiren Esas Gayrimenkul, yurt dışında ise 7 ülkede toplam 30 projeyle alışveriş merkezi, otel ve ofis binalarına yatırımlarını sürdürdü.