67 Burda AVM'den “Güven” filminin galasına katılma şansı

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM şimdi de çekimleri Zonguldak'ta gerçekleştirilen “Güven” filminin galasına ev sahipliği yapıyor. Esas 67 Burda AVM instagram sayfasında gerçekleştirilecek yarışma ile 5 şanslı çift galaya katılma imkanı kazanacak.

Başrollerini Bülent Çolak, Gözde Çığacı, Ahmet Kaynak ve Serkan Keskin'in paylaştığı “Güven” filminin galası 14 Mart, Perşembe günü oyuncuların da katılımıyla Esas 67 Burda AVM'de gerçekleştirilecek.

Zonguldak'ta ve Esas 67 Burda'da çekimleri gerçekleştirilen filmin galası öncesinde Esas 67 Burda AVM, Zonguldaklı sinemaseverler için bir sosyal medya yarışması düzenliyor. Esas 67 Burda'nın instagram sayfasından gerçekleştirilecek yarışma sonunda kazanan 5 çift oyuncuların ve protokolün de yer alacağı kokteyle ve galaya katılarak filmi izleme şansına sahip olacak.

Sefa Öztürk'ün ilk filmi olan ve Zonguldak'ta bir güvenlik şirketinde çalışan Ali ve eşi Meryem'in, güvensizlik üzerine kurulu ilişkilerine odaklanan “Güven” filmi Esas 67 Burda AVM Prestige salonlarında 15 Mart'ta vizyona girecek.

Esas 67 Burda AVM

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 metrekarelik kiralanabilir alan, 64 mağaza,8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak'ta hizmet veriyor.

Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak'ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkıyor. Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde “Sevgi Postanesi” projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödülünü aldı.

Esas Gayrimenkul

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım firmalarından biri olan Esas Gayrimenkul, alanında uzman ekibi ile uzun vadede değer yaratan projeler geliştirmekte ve yönetiyor. 2009 yılında faaliyetine başlayan Esas Gayrimenkul, bugün yurt içi ve yurt dışında toplamda 3 milyar dolar yatırımla, 1.2 milyon metrekarelik kiralanabilir alanda, çevre dostu olan ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel projelerine imza attı. Türkiye genelinde 6 alışveriş merkezi, 3 ofis binası ve 1 konut projesini hayata geçiren Esas Gayrimenkul, yurt dışında ise 7 ülkede toplam 30 projeyle alışveriş merkezi, otel ve ofis binalarına yatırımlarını sürdürüyor.