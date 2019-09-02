67 Burda AVM'den okul çantası hediye

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, 1 Eylül tarihi itibarı ile düzenlediği çok özel okula dönüş kampanyası ile minik ziyaretçilerine okul çantası hediye ediyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 67 Burda AVM, 300 TL ve üzerinde alışveriş yapan ilk 400 ziyaretçisine okul çantası hediye ediyor.

1 Eylül 2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 67 Burda AVM' deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 300 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, okul çantasının sahibi oluyor.

Stoklar ile sınırlı, her katılımcının aynı gün içinde yalnız 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar.

Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 67 AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Kampanya için detaylı bilgiye Esas 67 AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşılabilecek.