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67 Burda AVM'den Sevgililer Günü'nde Melek Kolye hediye

Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştirdiği kampanya ile melek kolye hediye ediyor.

Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştirdiği kampanya ile melek kolye hediye ediyor. 67 Burda AVM, bu özel hediyesi ve hazırladığı modern dans gösterileri ile ziyaretçilerine Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatıyor.


Zonguldaklıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 67 Burda AVM, Sevgililer Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçilerine melek kolye hediye ediyor. 14 Şubat tarihinde 67 Burda AVM'den aynı gün içerinde içinde toplamda 400 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine melek kolye hediye edecek olan 67 Burda AVM, 17:00 ve 19:00 saatlerinde düzenlenecek modern dans gösterileri ile de Sevgililer Günü heyecanını, ziyaretçilerine doyasıya yaşatacak.


Zonguldaklılara her zaman özel deneyimler yaşatan 67 Burda AVM, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de unutulmaz anlara davet ediyor.

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