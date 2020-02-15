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67 Burda AVM'den Sevgililer Günü'nde özel etkinlik

Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM, Sevgililer Gününe özel etkinlik düzelendi.

Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM, Sevgililer Gününe özel etkinlik düzelendi.


Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM, Sevgililer Gününe özel hediyesi ve hazırladığı modern dans gösterileri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir Sevgililer Günü etkinliği yaşattı. Toplamda 400 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 ziyaretçisine melek kolye hediye eden 67 Burda AVM, 17:00 ve 19:00 saatlerinde modern dans gösterileri ile de Sevgililer Günü heyecanını, ayrı bir sürpriz yaşattı.

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