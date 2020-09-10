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67'liler platformu, GMİS'i ziyaret etti

67’liler Platformu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimini ziyaret etti.

67'liler Platformu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimini ziyaret etti.


Platform, bu ziyaretler kapsamında Koordinatör Cem Kaplancan öncülüğünde Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.


Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.


67'liler Platformu Koordinatörü Kaplancan, GMİS Yönetimine, platformun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

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