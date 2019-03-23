6.Karma Fotoğraf Sergisi geliri, kodlama ve robotik kodlama projesine aktarılacak

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde bu yıl 6.'sı düzenlenen Karma Fotoğraf Sergisi gerçekleşti.

Çaycuma İlçesi'nde fotoğraf sanatçısı Yüksel Yılmaz'ın 6.Karma Fotoğraf Sergisi, 4 gün boyunca sergilenmek üzere Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı. Serginin açılışına Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmil Baş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Belediye meclis üyesi adayları, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt ve sanat severler katıldı.

Fotoğraf sanatçısı Yüksel Yılmaz tarafından düzenlenen sergiden elde edilen gelirin ilçe Milli Eğitime bağlı okullarda uygulanan kodlama ve robotik kodlama projesine aktarılacağını söyledi. Bundan sonra ki senelerde projelerinin devam edeceğini açıkladı.