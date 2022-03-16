7 bin 187 öğrenciye Siberay farkındalık eğitimi

Zonguldak'ta 7 bin 187 öğrenciye siber suçların önlenmesi kapsamında Siberay eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde eğitimler düzenlendi. İl merkezi başta olmak üzere Kozlu, Kilimli, Çaycuma, Gökçebey, Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde anasınıfı, ortaokul, lise yaş gruplarında bugüne kadar toplamda 7 bin 187 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi. Farkındalık eğitimlerinin devam ettiği ifade edildi.