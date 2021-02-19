79 yaşındaki hasta için 70 santimetre kar temizlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu olan vatandaşın evine gidebilmesi için ekipler seferber oldu.

Kdz. Ereğli'ye bağlı Kandilli beldesinde yaşayan 79 yaşındaki Celal Özcan, tedavi görmek için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne geldi. Özcan'ın geçtiğimiz günlerde hastaneye yatması ile birlikte kentte etkili olan kar yağışı sonrası Kandilli Beldesinde ikamet ettiği mahallenin yolları ulaşıma kapandı. 40 yıldır Ereğli'ye bağlı Kışla Mahallesi ve Kandilli Beldesi'nde esnaflık yapan Özcan, taburcu olacağı haberini alması üzerine yaşadığı evin yolunun kapalı olduğu bilgisini aldı. 70 santimetre kar olan yolun açılması için ekipler ile irtibata geçildi. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'un girişimleri ile köye iş makinesi gönderildi. Ekipler zorlu şartlara rağmen seferber olurken Celal Özcan'ın evinin yolu ulaşıma açıldı.