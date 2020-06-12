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8 ay sonra ikinci kez hırsızlık yapınca yakayı ele verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 8 ay önce bir alış veriş merkezinden cep telefonu hırsızlığı yapan zanlı bir marketten yine cep telefonu çalınca bu sefer yakayı ele verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 8 ay önce bir alış veriş merkezinden cep telefonu hırsızlığı yapan zanlı bir marketten yine cep telefonu çalınca bu sefer yakayı ele verdi.


Kdz.Ereğli ilçesi Müftü Mahallesinde ulusal marketler zincirinin bir şubesinde hırsızlık olayı gerçekleşince polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde zanlının 40 yaşındaki M.U. olduğunu belirledi. Polisin yaptığı operasyonda hırsızlık zanlısı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu M.U.'nun 8 ay önce bir alışveriş merkezinde gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı olayının da faili olduğunu belirledi.


Yaşanan her iki hırsızlık olayı da iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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