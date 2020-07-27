İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

8 aylık hamile Suriyeli kadın intihara kalkıştı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 8 aylık hamile Suriyeli kadın intihar girişiminde bulundu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 8 aylık hamile Suriyeli kadın intihar girişiminde bulundu.


Alınan bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Yeni Köprü'de korkuluklara çıkan 8 aylık hamile Suriyeli genç kadın intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Olay yerine çağrılan kocası görme engelli Kemal E., eşi Fatma E.H.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise merakla yananları izledi.


İki eşli olduğu iddia edilen ve 15 yaşından beri görme engelli olan Kemal E., eşinin birkaç defa intihar teşebbüsünde bulunduğunu söyledi. Kemal E., ”Eşimin sağlık sorunları ve panik atağı var. En son bugün doktora kendisini getirdim ve imza karşılığı olarak kendisini çıkardım. Buna benzer en son pencereden atlayacaktı” dedi.


Kocası tarafından ikna edilen Fatma E.H‘yi polis, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.