8 haftalık gönüllü itfaiyecilerin kursu tamamlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 11.si düzenlenen gönüllü itfaiyecilik kursu sona erdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 11.sini verdiği gönüllü itfaiyecilik kursu, pratik ve teorik eğitimlerinin ardından sona erdi. Dört hafta boyunca Cumhuriyet Halk Evlerinde ve Kışla Merkez İtfaiye Binasında teorik ve pratik eğitim alan gönüllü itfaiyeciler toplam sekiz haftalık eğitimin ardından gönüllü itfaiyeci kartı almaya hak kazandılar. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, sekiz hafta boyunca kursa gelen kursiyerlere teşekkür ederek açıklamasında şu sözlere yer verdi, “11. Grup Gönüllü İtfaiyecilik Kursumuz sona ermiştir. Dört hafta boyunca Cumhuriyet Halk Evleri Eridak salonunda gerçekleştirilen teorik eğitiminin ardından sahaya çıkan Gönüllü İtfaiyeci kursiyerler, dört hafta boyunca da Kışla merkez İtfaiye binasında İtfaiye araç ve teçhizatlarını tanıdılar. İtfaiyecilerle birlikte sedye bağlayan, hortum atıp hortum toplayan Gönüllü İtfaiyeciler son hafta Meydanbaşı mevkiinden iniş ve Kestaneci piknik alanı mevkiinden geçiş işlemi gerçekleştirmişlerdir. Son olarak gerçekleştirilen sınavla birlikte 11.Grup Gönüllü İtfaiyeci Kursumuz sona ermiş bulunmaktadır. Bizlere sekiz hafta boyunca pazar günlerini ayırarak Gönüllü İtfaiyeci olmak için bizlerle birlikte çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”