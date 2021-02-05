8. kattan düşerek ölen genç kadının erkek arkadaşına ev hapsi

Zonguldak'ta 8. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı hakkında çıkarıldığı mahkemece, ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğmuş Sokak üzerinde 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, iddialara göre erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın ile alkol aldıktan sonra tartıştı. Olayın ardından Özgecan Usta 8. kattan kattan beton zemine çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgecan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken; erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu C.A. ise gözaltına alındı.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Yaşanan olayın ardından görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının titiz çalışmalarıyla ifadelerine başvurulan görgü tanıklarının; bağırışlar duydukları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Bartu C.A., ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yaklaşık üç saatlik sürecin ardından Bartu C.A. hakkında ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.